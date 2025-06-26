İSTANBUL 33°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Haziran 2025 Perşembe / 1 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,78
  • EURO
    46,7316
  • ALTIN
    4264.61
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Villareal transferde vites yükseltti! Yeni hedef Lovro Majer
Spor

Villareal transferde vites yükseltti! Yeni hedef Lovro Majer

Transfer çalışmalarına hız veren Villareal, Alberto Moleiro takviyesinin ardından Wolfsburg forması giyen Lovro Majer'i gündemine aldı.

HABER MERKEZİ26 Haziran 2025 Perşembe 15:35 - Güncelleme:
Villareal transferde vites yükseltti! Yeni hedef Lovro Majer
ABONE OL

İspanya La Liga ekiplerinden Villareal, Alberto Moleiro transferinden sonra bir orta saha transferi daha yaparak orta alanı güçlendirmek istiyor.

TEMASLAR BAŞLADI

Foot Mercato'nun haberine göre, Villareal, Wolfsburg'da forma giyen Lovro Majer'i gündemine aldı. Sarı denizaltılar, oyuncunun transfer koşulları için Alman ekibiyle temas halinde.

SAKATLIĞI BÜYÜK SORUN

Almanya kariyerinin ilk yılında sakatlıklarla boğuşan Hırvat oyuncu, Villareal'e transfer olup yeni bir sayfa açmayı düşünebilir. Lovro Majer, geçen sezon sakatlığı sebebiyle 36 maç kaçırdı.

PERFORMANSI

Wolfsburg formasıyla 11 maçta görev alan Majer, 2 gol ve 1 asist kaydetti.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta bıçaklı yumruklu kavga kameralarda! Tartıştığı şahsın ayağını arabanın kapısına sıkıştırarak kırdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.