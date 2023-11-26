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Spor

Villareal, üç puanı üç golle aldı

La Liga 14. hafta mücadelesinde sahasında Osasuna'yı konuk eden Villareal, rakibini Jose Morales'in yaptığı hat-trick ile 3-1 mağlup etti. Deplasman ekibinin tek golü 78. dakikada Catena'dan geldi.

26 Kasım 2023 Pazar 21:24 - Güncelleme:
Villareal, üç puanı üç golle aldı
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İspanya La Liga 14. hafta maçında Villarreal, sahasında Osasuna ile karşılaştı.

Estadio de la Ceramica'da oynanan maçı Villarreal 3-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 57, 71 ve 80. dakikalarda Jose Morales kaydetti. Osasuna'nın golü 78. dakikada Catena'dan geldi.

Villarreal'de Trabzonspor'un eski forveti Alexander Sörloth, sakatlığı sebebiyle maçta forma giyemedi.

Bu sonuçla ev sahibi ekip puanını 15'e çıkardı. Osasuna ise 14 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Villarreal, Sevilla deplasmanına gidecek. Osasuna ise Real Sociedad'ı konuk edecek.

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