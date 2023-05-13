Villareal'den gol yağmuru

İspanya La Liga'nın 34. haftasında Quique Setien'in ekibi Villarreal ile Ernesto Valverde'nin yönetimindeki Athletic Bilbao karşı karşıya geldi.

Ceramica Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi Villarreal 5-1 kazanırken goller; 24 ve 90. dakikada Alex Baena, 37 ve 50. dakikalarda Nicolas Jackson, 61. dakikada Aitor Paredes'in kendi ağlarına yaptığı vuruştan geldi. Konuk ekip Athletic Bilbao'nun tek golü ise 45+3'te Oihan Sancet'in penaltı vuruşu ile geldi.

Bu sonuçla birlikte Villarreal puanını 57'ye yükseltirken, Athletic Bilbao 47 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Villarreal deplasmanda Girona ile karşılaşırken, Bilbao evinde Celta Vigo'yu ağırlayacak.