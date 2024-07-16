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Spor

Villareal'in Alexander Sörloth planı

İspanyol ekibi Villareal başarılı golcüsü Alexander Sörloth için Roma hamle yapmaya hazırlanıyor.

16 Temmuz 2024 Salı 09:52 - Güncelleme:
Villareal'in Alexander Sörloth planı
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Villarreal ile geçtiğimiz sezon başarılı bir performans geçiren ve gol krallığı yarışını 2. sırada tamamlayan Alexander Sörloth için talip çıktı.

La Gazzetta Dello Sport'ta yer alan habere göre; Roma, Villarreal forması giyen Alexander Sörloth'u kadrosuna katmak istiyor.

Villarreal'in 38 milyon Euro serbest kalma bedeli olan oyuncusu için gelecek 20-25 milyon Euro bandındaki tekliflere de sıcak bakacağı iddia edildi.

Öte yandan Norveçli golcünün de İtalya'ya transfer olmaya sıcak baktığı iddia edildi. Villarreal'de 41 maça çıkan 28 yaşındaki forvet, 26 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

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