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Spor

Villarreal 1 puanı uzatmalarda aldı

İspanya La Liga'nın 14. haftasında Osasuna, sahasında Villarreal'i konuk etti. Estadio El Sadar'daki maç 2-2 sona erdi.

24 Kasım 2024 Pazar 20:09 - Güncelleme:
Villarreal 1 puanı uzatmalarda aldı
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İspanya La Liga'nın 14. haftasında Osasuna, sahasında Villarreal'i konuk etti. Estadio El Sadar'daki maç 2-2 sona erdi.

Osasuna'nın gollerini 8. dakikada ve 20. dakikada penaltıdan Ante Budimir attı. Villarreal'in gollerini 67. dakikada Alejandro Baena, 90+3. dakikada ise penaltıdan Gerard Moreno'dan kaydetti..

Villarreal'in bu sonuçla yenilmezlik serisi 4 maça çıktı.

Bu sonucun ardından Osasuna, 22 puana yükseldi. Villarreal, 25 puana çıktı.

La Liga'nın bir sonraki haftasında Osasuna, Sevilla deplasmanına gidecek. Villarreal, sahasında Girona'yı konuk edecek.

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