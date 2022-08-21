İSTANBUL 30°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ağustos 2022 Pazartesi / 25 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,1377
  • EURO
    18,2331
  • ALTIN
    1017.08
  • BIST100
    3020.2
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Villarreal, Atletico Madrid'i 2 golle geçti
Spor

Villarreal, Atletico Madrid'i 2 golle geçti

Villarreal, İspanya La Liga'nın 2. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Atletico Madrid'i 2-0 mağlup etti.

21 Ağustos 2022 Pazar 23:52 - Güncelleme:
ABONE OL

La Liga'nın 2. haftasında Atletico Madrid ile Villarreal karşı karşıya geldi. Metropolitano'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Villarreal 2-0'lık skorla kazandı.

Villarreal'e galibiyeti getiren golleri 73. dakikada Yeremy Pino ve 90+8'de Gerard Moreno kaydetti. 19 yaşındaki Fransız yetenek Pino, Metropolitano'da oynadığı 2. maçta 3. kez gol katkısı sağladı.

Atletico Madrid'in yeni transferi Nahuel Molina, taraftarı önünde çıktığı ilk maçta kırmızı kart gördü. Molina, 90+4. dakikada takımını 10 kişi bıraktı.

Vilarreal, Atletico Madrid'i 8 lig maçının ardından mağlup etmeyi başardı.

Bu sonucun ardından Atletico Madrid 3 puanda kaldı. Villarreal ise puanını 4'e yükseltti.

Villarreal, gelecek hafta Getafe'ye konuk olacak. Atletico Madrid ise Valencia deplasmanına gidecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.