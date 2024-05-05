Villarreal, Celta deplasmanından çıkamadı

İspanya La Liga'nın 34. haftasında Villarreal, Celta Vigo deplasmanına konuk oldu. Estadio de Balaidos'taki maçı Villarreal 3-2'lik skorla kaybetti.

Villarreal, 12'de Alberto Moreno ile öne geçti. Konuk ekipte Santiago Comesana 15 ve 17'de gördüğü iki sarı kartın ardından kırmızı kart gördü ve Villarreal'i 10 kişi bıraktı.

Celta Vigo, 22'de Iago Aspas'ın penaltıdan attığı golle 1-1'i buldu. Ev sahibi ekip 39'da Jörgen Strand Larsen ile 2-1 öne geçti ve devreyi 2-1 önde tamamladı.

Villarreal, 65'te Gonçalo Guedes ile skora 2-2'lik dengeyi getirdi. Celta Vigo, 82'de Anastasios Douvikas ile bulduğu golle sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Celta Vigo, 34 puana yükseldi. Villarreal, 45 puanda kaldı.

La Liga'da bir sonraki hafta Celta Vigo, Atletico Madrid deplasmanına gidecek. Villarreal, gelecek hafta sahasında Sevilla ile karşı karşıya gelecek.