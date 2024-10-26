Villarreal deplasmanda kazandı

İspanya La Liga 11. hafta maçında Villarreal, Real Valladolid ile karşılaştı. Municipal Jose Zorrilla Stadı'nda oynanan maçı Villarreal 2-1 kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Barry, 84. dakikada Ayoze Perez kaydetti. Valladolid'in tek golü 60. dakikada Sylla'dan geldi.

Villarreal bu sonuçla birlikte 2 maç sonra galip geldi. Valladolid ise bu sezonki 7. mağlubiyetini aldı.

Marcelino'nun öğrencileri bu galibiyetle puanını 21'e çıkardı. Valladolid ise 8 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Villarreal, Vallecano'yu ağırlayacak. Valladolid ise Osasuna deplasmanına gidecek.