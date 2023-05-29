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Spor

Villarreal, Dominik Livakovic ile anlaşma sağladı!

Fenerbahçe'nin de yakından takip ettiği Hırvat kaleci Dominik Livakovic ile İspanya ekibi Villarreal prensipte anlaşma sağladı.

29 Mayıs 2023 Pazartesi 20:17 - Güncelleme:
Villarreal, Dominik Livakovic ile anlaşma sağladı!
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Gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe'nin transfer listesinde üst sıralarda bulunan Hırvat kaleci Dominik Livakovic için yeni bir gelişme yaşandı.

İspanyol basınından Relevo'nun haberine göre; La Liga ekiplerinden Villarreal'in de istediği Livakovic ile İspanyol ekibi prensip anlaşmasına vardı. Haberde, buna rağmen Villarreal'in henüz Dinamo Zagreb ile Livakovic için anlaşma sağlayamadığı aktarıldı.

"F.BAHÇE 3 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ"

Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre ise Fenerbahçe'nin Dominik Livakovic'e yıllık 3 milyon euro maaş içeren bir teklif yaptığı, Dinamo Zagreb'e ise 6 milyon euro teklif ettiği yer almıştı.

Bu sezon Dinamo Zagreb ile 35 lig maçına çıkan Livakovic, bu maçlarda 28 gol yerken 11 maçta kalesini gole kapattı.

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