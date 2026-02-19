İSTANBUL 13°C / 7°C
Villarreal erteleme maçında Levante'yi tek golle geçti

Villarreal, La Liga'nın 16. hafta erteleme maçında karşılaştığı Levante'yi 57. dakikada Georges Mikautadze'nin attığı golle 1-0 mağlup etti.

Villarreal erteleme maçında Levante'yi tek golle geçti
İspanya LaLiga'nın 16. haftasında olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen Levante–Villarreal karşılaşması oynandı.

Estadio Ciudad de Valencia'da oynanan erteleme maçında Villarreal, Levante'yi 1-0 mağlup etti.

Villarreal'e galibiyeti getiren golü 57. dakikada Georges Mikautadze kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Villarreal puanını 48'e yükselterek 3. sıradaki yerini korudu. Levante ise 18 puanda kalarak küme düşme hattından çıkamadı.

Villarreal gelecek hafta evinde Valencia ile karşılaşacak. Levante ise deplasmanda Barcelona'nın konuğu olacak.

