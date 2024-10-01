İSTANBUL 19°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ekim 2024 Salı / 28 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2171
  • EURO
    38,1269
  • ALTIN
    2896.69
  • BIST100
    9665.78
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Villarreal evinde hata yapmadı

İspanya La Liga'da Villarreal, sahasında Las Palmas'ı 3-1 mağlup etti.

1 Ekim 2024 Salı 00:50 - Güncelleme:
Villarreal evinde hata yapmadı
ABONE OL

İspanya La Liga'nın 8. haftasında Villarreal, sahasında Las Palmas ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1'lik skorla kazandı.

Villarreal'e galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Nicolas Pepe, 84. dakikada Thiemo Barry ve 90. dakikada Alejandro Baena attı. Las Palmas'ın tek golü 47. dakikada Fabio Silva'dan geldi.

Villarreal'da Alejandro Baena, 51. dakikada penaltıdan yararlanamadı.

Bu sonucun ardından Villlarreal, ligde 17 puana yükseldi. Las Palmas, 3 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Villarreal, Real Madrid deplasmanına gidecek. Las Palmas, sahasında Celta Vigo'yu ağırlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.