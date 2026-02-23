İSTANBUL 10°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Şubat 2026 Pazartesi / 7 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8508
  • EURO
    51,7852
  • ALTIN
    7215.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Villarreal geriden geldi: Valencia'yı mağlup etti
Spor

Villarreal geriden geldi: Valencia'yı mağlup etti

La Liga'nın 25. haftasında Villarreal, geriye düştüğü maçta Comesana ve Gueye'nin golleriyle Valencia'yı 2-1 yendi.

HABER MERKEZİ23 Şubat 2026 Pazartesi 01:26 - Güncelleme:
Villarreal geriden geldi: Valencia'yı mağlup etti
ABONE OL

İspanya La Liga'nın 25. haftasında Villarreal ile Valencia karşı karşıya geldi. Estadio de la Ceramica'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Villarreal 2-1'lik skorla kazandı.

Valencia, 27. dakikada Largie Ramazani'nin golüyle öne geçti.

Villarreal, 31. dakikada Santi Comesana ve 45+6. dakikada Pape Gueye'nin penaltı golüyle mücadeleyi kazandı.

Ligde üst üste ikinci galibiyetini elde eden Villarreal, 51 puanla 3. sıradaki yerini korudu.

Son 4 maçta 3. yenilgisini alan Valencia ise 26 puanla küme düşme hattının yalnızca 2 puan üzerinde yer aldı.

Villarreal, gelecek hafta lider Barcelona'yı konuk edecek. Valencia ise sahasında Osasuna'yı ağırlayacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Türk F-16'ları Karadeniz semalarında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.