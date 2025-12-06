İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Aralık 2025 Cumartesi / 16 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5354
  • EURO
    49,5729
  • ALTIN
    5746.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Villarreal, Getafe'yi 2 golle geçti

Villarreal, 10 kişi kalan Getafe'yi 2-0 mağlup ederek La Liga'da üst üste 6. galibiyetini aldı.

HABER MERKEZİ6 Aralık 2025 Cumartesi 18:47 - Güncelleme:
Villarreal, Getafe'yi 2 golle geçti
ABONE OL

İspanya La Liga'nın 15. hafta maçında Villarreal ile Getafe karşı karşıya geldi.

Ceramica Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Villarreal, 2-0'lık skorla kazandı.

Villarreal'e galibiyeti getiren golleri, dakika 45+5'te Tajon Buchanan ile 64. dakikada Georges Mikautadze kaydetti.

Getafe'de Luis Milla, 48. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Marceliona Toral'in ekibi Villarreal, La Liga'da 6'da 6 yaptı.

Bu sonucun ardından Villarreal, puanını 35 yaptı. Getafe, 20 puanda kaldı.

La Liga'nın bir sonraki maçında Villarreal, Levante deplasmanına gidecek. Getafe, Espanyol'u konuk edecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te korku dolu anlar kamerada: Çocuk metrelerce savruldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.