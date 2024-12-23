İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Aralık 2024 Pazartesi / 22 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,2049
  • EURO
    36,7272
  • ALTIN
    2966.58
  • BIST100
    9724.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Villarreal haftalar sonra kazandı

La Liga'nın 18. haftasında Villarreal, Leganes'i Thiemo Barry'nin 3 golle yıldızlaştığı maçta 5-2 mağlup ederek 5 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

23 Aralık 2024 Pazartesi 00:49 - Güncelleme:
Villarreal haftalar sonra kazandı
ABONE OL

La Liga'nın 18. haftasında Leganes ile Villarreal karşı karşıya geldi.

Municipal de Butarque'de oynanan maçta Villarreal, Leganes'i 5-2'lik skorla mağlup etti.

Villarreal'in gollerini Fransız santrafor Thiemo Barry (3), Gerard Moreno ve Pau Cabanes kaydederken ev sahibi ekip Leganes'in gollerini Seydouba Cisse ve Dani Raba attı.

Ev sahibi ekipte Oscar Rodriguez ve Jorge Saenz kırmızı kart gördü, Leganes maçı 9 kişi tamamladı.

5 MAÇ ARADAN SONRA GALİBİYET

Bu sonuçla birlikte Villarreal, 5 maç aradan sonra kazanarak ligde beşinciliğe yükseldi. Leganes ise 18 puanla 15. sırada bulunuyor.

Ev sahibi ekip Leganes, bir sonraki hafta Espanyol deplasmanına giderken Villarreal, Real Sociedad ile karşılaşacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.