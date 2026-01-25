LaLiga'nın 21. haftasında Real Madrid deplasmanda Villarreal'le karşılaştı. İlk yarısı golsüz tamamlanan maçta Real Madrid ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan galip ayrıldı. Alvaro Arbeloa'nın ekibine galibiyeti getiren golleri penaltıdan Kylian Mbappe (2) kaydetti.

İLK 11'DE BAŞLADI

Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler maça ilk 11'de başlarken 78. dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı. Milli futbolcunun performansı Real Madrid taraftarları tarafından beğeni toplarken Arda'nın oyundan alınması eleştirildi.

Bir Real Madrid taraftarı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Onu oyundan çıkarıyorlar çünkü şikayet etme veya sorun çıkarma olasılığı en düşük olan o. Ama sahada ondan daha kötü 3-4 oyuncu var." ifadelerini kullandı. Söz konusu paylaşım kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.

Real Madrid'in taraftar hesaplarından Madrid Universal, milli futbolcu için, "Arda Güler, Villarreal karşısında 3 şans yarattı, bunu daha fazla yapan bir oyuncu yok." ifadelerine yer verdi.

ARDA GÜLER'E ÖVGÜ

Maçın ardından İspanyol basınında yer alan değerlendirmelerde, Arda Güler'in performansından övgüyle bahsedildi.

Sport'taki değerlendirmede Arda için, "Yaratıcı orta saha oyuncularından yoksun bir takımda onun varlığı çok önemli. Orta sahadaki tüm kaliteli oyunlar onun sol ayağından başlıyor. Buna rağmen, sık sık ortadan kayboluyor. İstikrarsızlığına rağmen, oyuna getirdiği vizyon nedeniyle Real Madrid'de her zaman ilk 11'de yer almalı." denildi.

Mundo Deportivo ise haberinde Arda Güler için şu yorumda bulundu, "Türk oyuncu, ilk yarıda yaptığı ortalarla ceza sahasına tehlike yaratan isim oldu."

Bir diğer İspanyol spor gazetesi AS da Arda'dan övgüyle bahsedip, "Maça yavaş başladı, birkaç hatalı pas verdi ama kısa sürede toparlandı. Ve toparlandıktan sonra oyuna iyice girdi. Video oyunlarındaki gibi bir slalomun ardından neredeyse gol atıyordu ve ardından pozisyon yaratma işini üstlendi. İkili mücadelelerde sağlamdı, presin kilit ismiydi ve yorulmak bilmeyen bir performans gösterdi. Rahat ve etkili bir oyun." ifadelerini kullandı.

Arda Güler için Marca ise şu ifadeleri kullandı, "Türk oyuncunun oyunu değiştirme yeteneği Real Madrid'de neredeyse eşsiz. Villarreal'in baskı yaptığı birçok anda bunu sergiledi."

Bu sezon Real Madrid formasıyla 32 maça çıkan Arda Güler 3 gol ve 11 asist kaydetti.