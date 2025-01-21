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Spor

Villarreal, Mallorca'yı 4 golle devirdi

La Liga'nın 20. haftasında Villarreal, sahasında konuk ettiği Mallorca'yı 4-0 mağlup ederek ligde 5. sıraya yükseldi.

Haber Merkezi21 Ocak 2025 Salı 09:56 - Güncelleme:
Villarreal, Mallorca'yı 4 golle devirdi
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İspanya LaLiga'nın 20. haftasında Villarreal ile Mallorca karşı karşıya geldi.

Estadio de la Ceramica'da oynanan mücadeleyi Villarreal, 4-0'lık skorla kazandı.

Villarreal'ın gollerini Logan Costa, Alejandro Baena, Daniel Parejo ve Yeremi Pino kaydetti.

MAÇIN TÜM GOLLERİ 8 DAKİKADA GELDİ

Villarreal'in Mallorca'yı 4-0 ile geçtiği maçta ilk gol 20. dakikada son gol ise 28. dakikada geldi.

Bu sonuçla birlikte Villarreal, LaLiga'da 33 puanla 5. sıraya yükselirken ligde 2 maçın ardından mağlup olan Mallorca, 30 puanla 6. sırada kaldı.

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