beIN Sports canlı yayın ile Real Madrid maçı izle Villarreal Real Madrid canlı izle

beIN Sports canlı yayın ile Villarreal Real Madrid izle. İspanya La Liga’da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Villarreal Real Madrid canlı izleme linki futbol severler tarafından araştırılıyor. Saat 23:30’ta El Madrigal’da başlayacak karşılaşma nefes kesecek. La Liga’da zirve yarışından uzaklaşan ve mutlak 3 puana ihtiyaç duyan Real Madrid, istediği gibi bir sezon geçiremeyen Villarreal deplasmanında galibiyet arayacak. La Liga'da çıktığı son sekiz Villarreal deplasmanının sadece birini kaybeden Real Madrid (4G 3B), tek yenilgisini gol atamadığı tek karşılaşmada aldı (Aralık 2015'te 0-1). La Liga'da 10 maçtır kalesini gole kapatamayan Villarreal (1G 4B 5M), Ocak 2009'dan (11 maç) bu yana en uzun serisini yaşıyor. Zorlu karşılaşma saat 23:30’ta başlayacak ve beIN Sports canlı yayın ile ekranlara gelecek. Bu sezon rakip filelere 24 gol gönderen Real Madrid, 1993/94'ten (24 gol) bu yana ilk 16 haftalar itibarıyla La Liga'daki en düşük sayısında kaldı.

VILLARREAL’DE SON DURUM

Ligde topladığı 15 puanla 18.sırada küme düşme hattında bulunan Villarreal çıkış yapma amacında. UEFA Avrupa Ligi’nde gruplardan çıkarak macerasına devam eden Villarreal, ligde oynadığı son maçta Huesca deplasmanında sahaya çıktı ve karşılaşma 2-2 sonuçlandı. Teknik direktörlüğünü Luis Garcia’nın yaptığı Villarreal’de en büyük gol silahı Gerard Moreno olacak. Moreno’nun yanı sıra Carlos Bacca ve Samuel Chukwueze de gol yollarında etkileyici olabilecek.

REAL MADRİD’TE SON DURUM

Bu sezon beklentilerin bir hayli uzağında kalan Santiago Solari’nin teknik direktörlüğünü yaptığı Real Madrid ise mutlak 3 puan hedefliyor. Yıldızlar topluluğu R.Madrid bu maçı kazanarak lider Barcelona ile arasındaki puan farkını beşe indirme amacında. Geçtiğimiz haftalarda FIFA Dünya Kulüpler Kupası’nda Kashima ve Al Ain’i mağlup ederek kupaya uzanan Real Madrid, ligde oynadığı son maçta Rayo Vallecano’yu mağlup etmişti. Real Madrid’in en büyük gol silahı Benzema olacak. Benzema’nın yanı sıra Gareth Bale’in sergileyeceği performans da belirleyici olacak.

MAÇLA İLGİLİ İSTATİSTİKLER

Real Madrid ile La Liga'da oynadığı son altı maçın ikisini kazanan Villarreal (2B 2M), daha önceki 30 karşılaşmada aynı sayıda galibiyet almıştı (9B 19M).

La Liga tarihinde Villarreal'i en fazla yenen (25) ve gol atan (75) iki takımdan biri Real Madrid (iki alanda da Barcelona ile eşit).

La Liga'da çıktığı son sekiz Villarreal deplasmanının sadece birini kaybeden Real Madrid (4G 3B), tek yenilgisini gol atamadığı tek karşılaşmada aldı (Aralık 2015'te 0-1).

La Liga'da 10 maçtır kalesini gole kapatamayan Villarreal (1G 4B 5M), Ocak 2009'dan (11 maç) bu yana en uzun serisini yaşıyor.

Bu sezon rakip filelere 24 gol gönderen Real Madrid, 1993/94'ten (24 gol) bu yana ilk 16 haftalar itibarıyla La Liga'daki en düşük sayısında kaldı.

Villarreal forması giyen Carlos Bacca'nın La Liga'da Celta'nın (5 gol) ardından en fazla gol attığı takım Real Madrid (4 gol).