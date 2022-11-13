Villarreal ve Rayo Vallecano, Fenerbahçe ve Galatasaray için geliyor

LaLiga - Spor Toto Süper Lig işbirliğiyle, FIFA Dünya Kupası nedeniyle kulüp müsabakalarına ara verildiğinde Villarreal CF ve Rayo Vallecano'nun İstanbul'a gelerek Fenerbahçe ve Galatasaray ile hazırlık maçları oynayacağı bir takvim oluşturuldu. LaLiga'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre düzenlenen hazırlık maçları takviminde Rayo Vallecano, 28 Kasım'da İstanbul'a gelecek ve önce 30 Kasım'da Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe ile ardından ise 3 Aralık'ta Galatasaray ile Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Villarreal ise 1 Aralık'ta İstanbul'a gelecek ve 3 Aralık'ta Fenerbahçe ve 6 Aralık'ta Galatasaray ile oynayacak.