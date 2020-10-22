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Spor

Villarreal Yönetimi maç öncesi Sivasspor yöneticilerini ağırladı

Temsilcimiz Demir Grup Sivasspor yönetimi, UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi Villarreal yöneticileriyle buluştu. Türkiye'nin İspanya Büyükelçisi Cihad Erginay da takımı ziyaret etti.

DHA22 Ekim 2020 Perşembe 20:16 - Güncelleme: 22 Ekim 2020 Perşembe 20:16
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Avrupa Ligi I Grubu’ndaki ilk maçında bu akşam İspanya'da Villarreal ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor'da yönetim temaslarda bulundu. Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ve As Başkan Mehmet Akif Bağce, Villarreal - Demir Grup Sivasspor maçı öncesi Villarreal kulübü yönetimi ile bir araya geldi. Villarreal yöneticileri Sivasspor yönetimine çeşitli hediyeler verdi.

BÜYÜKELÇİDEN ZİYARET

Öte yandan İspanya Büyükelçisi Cihad Erginay da, Demir Grup Sivasspor kaldığı otelde ziyaret etti. Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, ziyaretin anısına Erginay'a ismi yazılı olan Sivasspor forması hediye etti. Erginay, bu akşam oynanacak Villarreal maçında kırmızı-beyazlılara başarı dileklerini iletti.

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