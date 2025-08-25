İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ağustos 2025 Pazartesi / 2 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,0033
  • EURO
    48,0256
  • ALTIN
    4435.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Villarreal'dan Artem Dovbyk için yoğun mesai
Spor

Villarreal'dan Artem Dovbyk için yoğun mesai

Transfer çalışmalarını sürdüren İspanyol kulübü Villarreal, Roma forması giyen golcü oyuncu Artem Dovbyk'i satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

HABER MERKEZİ25 Ağustos 2025 Pazartesi 15:36 - Güncelleme:
Villarreal'dan Artem Dovbyk için yoğun mesai
ABONE OL

Villarreal, Ukraynalı golcü Artem Dovbyk'in transferi için AS Roma ile ileri düzey görüşmeler yürütüyor.

Taraflar, satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde duruyor.

TRANSFERİ İÇİN BİR ŞART VAR

İspanyol kulübünün, transferin gerçekleşmesi halinde Dovbyk'in maaşının tamamını karşılayacağı ifade edilirken, oyuncunun da bu adıma sıcak baktığı belirtildi.

Ancak anlaşmanın resmiyet kazanması için Roma'nın başka bir forvet transferini tamamlaması bekleniyor. İtalyan ekibi, yeni golcüsünü kadrosuna kattıktan sonra Dovbyk için Villarreal'e yeşil ışık yakacak. Görüşmelerin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor.

ROMA KARNESİ

Roma formasıyla 46 resmi maça çıkan Dovbyk, 17 gol ve 4 asist ile takımına katkı sağladı.

ÖNERİLEN VİDEO

İstanbul'a yağmur sürprizi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.