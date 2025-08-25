Villarreal'dan Artem Dovbyk için yoğun mesai

Villarreal, Ukraynalı golcü Artem Dovbyk'in transferi için AS Roma ile ileri düzey görüşmeler yürütüyor.

Taraflar, satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde duruyor.

TRANSFERİ İÇİN BİR ŞART VAR

İspanyol kulübünün, transferin gerçekleşmesi halinde Dovbyk'in maaşının tamamını karşılayacağı ifade edilirken, oyuncunun da bu adıma sıcak baktığı belirtildi.

Ancak anlaşmanın resmiyet kazanması için Roma'nın başka bir forvet transferini tamamlaması bekleniyor. İtalyan ekibi, yeni golcüsünü kadrosuna kattıktan sonra Dovbyk için Villarreal'e yeşil ışık yakacak. Görüşmelerin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor.

ROMA KARNESİ

Roma formasıyla 46 resmi maça çıkan Dovbyk, 17 gol ve 4 asist ile takımına katkı sağladı.