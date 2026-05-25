  Villarreal'den Atletico Madrid karşısında gövde gösterisi
Villarreal'den Atletico Madrid karşısında gövde gösterisi

İspanya La Liga'nın 38. ve son haftasında Villarreal, sahasında Atletico Madrid'i 5-1 mağlup etti ve ligi üçüncü sırada bitirdi.

HABER MERKEZİ25 Mayıs 2026 Pazartesi 00:25 - Güncelleme:
İspanya La Liga'nın 38. ve son haftasında Villarreal, sahasında Atletico Madrid'i ağırladı. Villarreal, Atletico Madrid'i adeta dağıttı ve maçı 5-1 kazandı.

Villarreal, 30. dakikada Dani Parejo'nun penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Hız kesmeyen Villarreal, 34. dakikada Ayoze Perez ve 40. dakikada Georges Mikautadze ile durumu 3-0 yaptı. Atletico Madrid, 43. dakikada Marc Pubill'in golüyle durumu 3-1 yaptı.

Villarreal, 45. dakikada Pape Gueye'nin golüyle ilk yarıyı 4-1 önde tamamladı.

Ev sahibi Villarreal, 54. dakikada Ayoze Perez ile bir gol daha bularak maçı 5-1 kazandı.

Bu sonucun ardından Villarreal, 72 puanla ligi üçüncü sırada bitirdi. Atletico Madrid, 69 puanla ligi dördüncü tamamladı.

