Villarreal'den sahasında 4 gollü galibiyet

İspanya La Liga'nın 11. haftasında Villarreal, sahasında Rayo Vallecano ile karşı karşıya geldi. Villarreal, sahasında oynadığı maçta galibiyete rahat uzandı ve maçı 4-0 kazandı.

Ev sahibi Villarreal'e galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Gerard Moreno, 56. dakikada Alberto Moleiro, 58. dakikada Santiago Comesana ve 65. dakikada Ayoze Perez attı.

Bu sonucun ardından üst üste ikinci galibiyetini elde eden Villarreal, 23 puana yükseldi. Üç maçlık galibiyet serisi sona eren Rayo Vallecano, 14 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Villarreal, Espanyol deplasmanına gidecek. Rayo Vallecano, Real Madrid'i konuk edecek.