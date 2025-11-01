İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Kasım 2025 Cumartesi / 11 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0958
  • EURO
    48,652
  • ALTIN
    5412.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Villarreal'den sahasında 4 gollü galibiyet
Spor

Villarreal'den sahasında 4 gollü galibiyet

Villarreal, La Liga'nın 11. haftasında konuk ettiği Rayo Vallecano'yu 4-0 mağlup ederek puanını 23'e yükseltti.

Haber Merkezi1 Kasım 2025 Cumartesi 18:14 - Güncelleme:
Villarreal'den sahasında 4 gollü galibiyet
ABONE OL

İspanya La Liga'nın 11. haftasında Villarreal, sahasında Rayo Vallecano ile karşı karşıya geldi. Villarreal, sahasında oynadığı maçta galibiyete rahat uzandı ve maçı 4-0 kazandı.

Ev sahibi Villarreal'e galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Gerard Moreno, 56. dakikada Alberto Moleiro, 58. dakikada Santiago Comesana ve 65. dakikada Ayoze Perez attı.

Bu sonucun ardından üst üste ikinci galibiyetini elde eden Villarreal, 23 puana yükseldi. Üç maçlık galibiyet serisi sona eren Rayo Vallecano, 14 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Villarreal, Espanyol deplasmanına gidecek. Rayo Vallecano, Real Madrid'i konuk edecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Küçükçekmece'de faciadan dönüldü: İSKİ'ye ait su tankeri iş yerine daldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.