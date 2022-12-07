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Spor

Villarreal'den Türkiye Futbol Federasyonu'na teşekkür

Kulüpler Birliği Vakfı ve LaLiga iş birliği ile düzenlenen Dostluk Turnuvası'na katılan İspanyol ekibi Villarreal, kendilerini Riva'da ağırlayan Türkiye Futbol Federasyonu'na teşekkür etti.

IHA7 Aralık 2022 Çarşamba 14:46 - Güncelleme:
Villarreal'den Türkiye Futbol Federasyonu'na teşekkür
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Turnuva boyunca TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kamp yapan Villarreal'de Futbol Direktörü Miguel Angel Tena, dönüş yolculuğu öncesinde TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile bir araya geldi. Miguel Angel Tena, başta Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Yönetim Kurulu olmak üzere, ev sahipliği ve gösterilen misafirperverlikten dolayı kendilerine bu imkanı sunan herkese teşekkür etti.

Buluşmada Kadir Kardaş, Tena'ya A Milli Takım forması verdi. Tena da İspanyol kulübünün simgesi olan Sarı Denizaltı, forma ve flama hediye etti.

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