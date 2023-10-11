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Spor

Vincent Aboubakar açıkladı! İşte başarısının sırrı

Beşiktaş ile sezona muhteşem bir başlangıç yapan Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar sırrını açıkladı. 31 yaşındaki deneyimli forvet yaptığı açıklamada en önemli sırrının kişisel antrenör ile çalışması olduğunu söyledi. İşte detaylar...

11 Ekim 2023 Çarşamba 12:02 - Güncelleme:
Vincent Aboubakar açıkladı! İşte başarısının sırrı
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Beşiktaş, takım halinde sezona istediği başlangıcı gerçekleştirememiş olsa da takım içindeki bazı yıldızlar, performanslarıyla fark yaratmaya devam ediyor. Bu isimlerin başında ise Salih Uçan ve Vincent Aboubakar geliyor.

İŞTE ABOUBAKAR'IN SIRRI

Süper Lig devi Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Vincent Aboubakar, bu sezon da kaldığı yerden devam ediyor. Kartal'ın ayakta kalmasını sağlayan golleri atan Kamerunlu golcü, başarının sırrını açıkladı. 31 yaşındaki golcü oyuncu Aboubakar, Canal+'ya yaptığı açıklamada takım antrenmanlarından önce veya sonra kişisel çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

Kamerunlu oyuncu yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Çok çalışıyorum. Takım antrenmanları dışında kişisel antrenörümle de çalışıyorum. Bazen sabahları evden çıktıktan sonra onunla antrenman yapıyoruz. Akşamları takım arkadaşlarımla antrenman yapıyorum. Sabah olduğunda ise tam tersi. Her şeyi yapıyoruz ama teknik, kontrol ve tamamlama hareketlerine ağırlık veriyoruz. Özellikle maç günü fizik kondisyonuma çok dikkat ediyorum.

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