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  • Vincent Aboubakar arkadaşlarına dert yandı! ''İstenmediğim yerde durmam''
Spor

Vincent Aboubakar arkadaşlarına dert yandı! ''İstenmediğim yerde durmam''

Beşiktaş'ın deneyimli golcüsü Vincent Aboubakar, Galatasaray derbisinde tribünlerden tepki görmesi sonrası takım arkadaşlarına dert yandı ve 'İstenmediğim yerde durmam' dedi. Bunun üzerine Samet Aybaba, oyuncudan taraftarın söylenmelerine kulaklarını kapamasını ve sahaya odaklanmasını istedi. İşte detaylar...

Fanatik7 Mart 2024 Perşembe 10:00 - Güncelleme:
Vincent Aboubakar arkadaşlarına dert yandı! ''İstenmediğim yerde durmam''
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Bu sezon Beşiktaş'ta iyi bir sezon geçiremeyen Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar, Galatasaray derbisinde oyuna girdiği sırada taraftar tarafından ıslıklanmıştı. Bunun üzerine tecrübeli futbolcu, takım arkadaşlarına dert yandı.

"İSTENMEDİĞİM YERDE DURMAM"

Vincent Aboubakar, "Kadro dışı bırakılacağım bir eylem içinde olmadım. Öyle olsa burada olmazdım. Bu olay, bir hata veya yanlış anlama yüzünden yaşandı. Sonra doğru yol bulundu. Destek beklerken tepki görmeyi hak etmedim. İstenmediğim yerde kalmakta ısrarcı olmayacağım" şeklinde dert yandı.

AYBABA: "KULAKLARINI KAPAT"

Tecrübeli futbolcunun bu sözlerinden, Beşiktaş Futbol Genel Koordinatörü Samet Aybaba da haberdar oldu. Bu sözlerin ardından Aboubakar'la bir görüşme yapan Aybaba, deneyimli isme, "Senin işin sahada. Kulaklarını kapat, işini yap. Taraftar yeri geldiğinde herkese böyle tepki gösterebilir. Futbolda bu var. Futbolcunun işi, hepsine sahadaki performansı ile cevap vermek" diyerek moral verip yol gösterdi.

25 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 25 resmi maça çıkan Vincent Aboubakar bu karşılaşmalarda 11 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.

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