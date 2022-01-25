Vincent Aboubakar attı, Kamerun çeyrek finale yükseldi

25 Ocak 2022 Salı 00:29 - Güncelleme: 25 Ocak 2022 Salı 00:29

Afrika Uluslar Kupası'nda Kamerun ile Komorlar karşı karşıya geldi.

Kamerun, iki kalecisi de forma giyemeyen ve sol bek oyuncusu Chaker Alhadhur'un kaleyi koruduğu maçta rakibini 2-1'lik skorla mağlup etti.

Kamerun'a galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Toko Ekambi ve 70. dakikada Vincent Aboubakar kaydetti. Komorlar'ın tek golü ise 81. dakikada M'Changama'dan geldi.

Komorlar'da Nadjim Abdou, karşılaşmanın 7. dakikasında doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

ABOUBAKAR ALTI GOLE ULAŞTI

Karşılaşmayı 1 gol, 1 asistli tamamlayan Beşiktaş'ın eski yıldızı Vincent Aboubakar, turnuvada 6 gole ulaştı.

Bu sonucun ardından Kamerun, turnuvada çeyrek finale yükseldi. Komorlar ise turnuvaya veda etti.

7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

Kamerun ile Komorlar arasında Yaounde Olembe Stadyumu'nda oynanan maç öncesinde giriş kapısında çıkan izdiham nedeniyle çok sayıda kişi yaralandı, 7 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Afrika Uluslar Kupası'nda Kamerun ile Komorlar arasında oynanan maç öncesinde giriş kapısında izdiham oluştu.

İzdihamda çok sayıda kişi yaralandı, 7 kişi hayatını kaybetti.