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Spor

Vincent Aboubakar geri dönüyor!

Beşiktaş'ın deneyimli golcü Vincent Aboubakar kadro dışı kararı ve milli takımdaki sakatlığının ardından Konyaspor maçında yeniden takıma dönmeye hazırlanıyor.

Sabah17 Şubat 2024 Cumartesi 11:17 - Güncelleme:
Vincent Aboubakar geri dönüyor!
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Beşiktaş'ta, Fenerbahçe derbisinin ardından kadro dışı bırakılan ve 9 Aralık'tan bu yana forma giyemeyen Vincent Aboubakar'ın, pazartesi günü oynanacak Konyaspor mücadelesinde yeniden görev yapması bekleniyor.

Kadro dışı kaldıktan sonra Afrika Uluslar Kupası'na giden Kamerunlu golcü, milli takımda yaşadığı sakatlık ile birlikte toplam 14 maç kaçırdı. Sakatlığını atlatan yıldız oyuncu artık sahalara dönmek istiyor. İyileşen ve bir süredir takımla birlikte çalışan Aboubakar'ın ilk 11'de sahaya çıkabileceği öğrenildi.

Beşiktaş'ta bu sezon 22 maçta sahaya çıkan Kamerunlu golcü, 11 gol attı ve 3 asist yaptı.

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