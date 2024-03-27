Vincent Aboubakar güç topluyor

Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar'daki düşüşe Fernando Santos el koydu.

Portekizli çalıştırıcının görüşme yaparak, "Kendini biraz daha toparlamalısın. Seni oynatmak istiyorum. Sahaya konsantre ol ve geçmişi geride bırakarak, en iyi yaptığın işi yapıp gollerini at" dediği başarı santrfor, milli arada sıkı çalıştı.

32 yaşındaki oyuncu, hocasının uyarılarını dikkate alarak işine dört kolla sarıldı. Yeniden çıkış yapmak isteyen tecrübeli golcü, takım antrenmanlarının dışında fiziksel eksiklerini kapatabilmek adına özel antrenörüyle de çalışmalar yürüttü.

Buducnost ile oynanan hazırlık maçında 1 de gol atan Abubakar, moral kazandı.

27 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 27 resmi maça çıkan Vincent Aboubakar bu karşılaşmalarda 11 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.