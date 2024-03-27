İSTANBUL 22°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mart 2024 Çarşamba / 18 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,232
  • EURO
    35,1049
  • ALTIN
    2259.75
  • BIST100
    8780.54
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Vincent Aboubakar güç topluyor

Bu sezon istikrarlı bir oyun ortaya koyamayan Vincent Aboubakar ile Beşiktaş'ın teknik direktörü Fernando Santos bir görüşme gerçekleştirdi.

Sabah27 Mart 2024 Çarşamba 11:00 - Güncelleme:
Vincent Aboubakar güç topluyor
ABONE OL

Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar'daki düşüşe Fernando Santos el koydu.

Portekizli çalıştırıcının görüşme yaparak, "Kendini biraz daha toparlamalısın. Seni oynatmak istiyorum. Sahaya konsantre ol ve geçmişi geride bırakarak, en iyi yaptığın işi yapıp gollerini at" dediği başarı santrfor, milli arada sıkı çalıştı.

32 yaşındaki oyuncu, hocasının uyarılarını dikkate alarak işine dört kolla sarıldı. Yeniden çıkış yapmak isteyen tecrübeli golcü, takım antrenmanlarının dışında fiziksel eksiklerini kapatabilmek adına özel antrenörüyle de çalışmalar yürüttü.

Buducnost ile oynanan hazırlık maçında 1 de gol atan Abubakar, moral kazandı.

27 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 27 resmi maça çıkan Vincent Aboubakar bu karşılaşmalarda 11 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.