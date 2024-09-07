Vincent Aboubakar, Kamerun'u zafere taşıdı!

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri J Grubu'nda Marc Brys'ın ekibi Kamerun, evinde Collin Benjamin'in yönetimindeki Namibya'yı 1-0 mağlup etti.

Omnisport Roumde Adjia Stadyumu'nda oynanan maçta Kamerun'a galibiyeti getiren golü 65. dakikada Vincent Aboubakar kaydetti.

Kamerun'da Beşiktaş forması giyen Vincent Aboubakar 90 dakika, Ankaragücü forması giyen Christian Bassogog 77 dakika, Hatayspor forması giyen Guy-Marcelin Kilama 68 dakika forma giyerken, Samsunspor forması giyen Olivier Ntcham forma giymedi.

Bu sonuçla birlikte Kamerun gruba 3 puanla başlarken, Namibya puansız kalmış oldu. Grubun bir sonraki maç haftasında Kamerun deplasmanda Zimbabve'ye konuk olurken, Namibya sahasında Kenya ile karşılaşacak.

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