Vincent Aboubakar, Beşiktaş'tan resmen ayrıldı! İşte yeni adresi...

Beşiktaş, ara transfer dönemiyle birlikte transfer çalışmalarını hızlandırıyor. Kadrosunu yeniden şekillendiren siyah beyazlılar, ekibi güçlendirmek isterken ayrılacak oyuncuları da belirliyor. Kadro dışı kalan Vincent Aboubakar'ın da ayrılması beklenirken, Kamerunlu golcüye sürpriz talip çıktı.

VINCENT ABOUBAKAR'A SÜRPRİZ TALİP!

Afrika basınında çıkan haberlere göre; MLS ekibi Los Angeles Galaxy, yıldız golcünün durumunu yakında takip ediyor. Haberinin detaylarında, Amerika ekibinin Beşiktaş yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirdiği ve deneyimli santrforun durumunu sorduğu aktarıldı.

Öte yandan Brezilya ekiplerinden de Vincent Aboubakar'a talip olanlar olduğu biliniyor.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

Bu sezon siyah beyazlı formayla kadro dışı kalana kadar 22 maça çıkan golcü oyuncu 11 gol 3 asistlik performans sergiledi.

Star Gazetesi