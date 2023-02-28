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Spor

Vincent Aboubakar sürprizi! Ve herkesin beklediği haber resmen geldi...

Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar'dan siyah beyazlılara sevindirici haber geldi. Teknik direktör Şenol Güneş golcü oyuncuyu sahaya sürüyor. Vincent Aboubakar da teknik heyete önemli bir söz verdi. İşte detaylar...

Star Gazetesi28 Şubat 2023 Salı 08:05 - Güncelleme:
Vincent Aboubakar sürprizi! Ve herkesin beklediği haber resmen geldi...
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Beşiktaş'ta 3'üncü dönemine başlayan Vincent Aboubakar siyah beyazlılarla çıktığı 4 maçta henüz gol atma şansı bulamadı. Kural gereği siyah beyazlıların Antalyaspor maçında forma giyemeyen Vincent Aboubakar teknik direktör Şenol Güneş'ten forma bekliyor.

VİNCENT ABOUBAKAR GERİ DÖNÜYOR

Beşiktaş evinde bu hafta Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor. Siyah beyazlıların puan kaybına tahammülü yok. Antalyaspor maçında son dakikada kaçan penaltı ile beraber 2 puan kaybeden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş değişikliğe gidiyor. Muleka'nın performansından memnun olmayan tecrübeli hoca Vincent Aboubakar'ı ilk 11'de sahaya sürmeye hazırlanıyor.

VİNCENT ABOUBAKAR GOL SÖZÜ VERDİ

Öte yandan Kamerunlu golcü, "Benden beklentilerin farkındayım. Herkese eski Vincent Aboubakar'ı izlettireceğim. İç sahada taraftarımızın önünde gol atacağım o anı da sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Sezona Al Nassr'da başlayan golcü oyuncu çıktığı 12 maçta 4 gol 2 asist yapmayı başardı. Tecrübeli futbolcu, siyah-beyazlı formayla çıktığı toplam 71 karşılaşmada ise 35 gole imzasını atarken 9 da asist yapma başarısı göstermişti.

Star Gazetesi

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