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Spor

Vincent Aboubakar'a 18 aylık sözleşme teklifi! Amerika'dan sürpriz talip

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan ve geleceği henüz netlik kazanmamış olan Vincent Aboubakara'a Amerikan Ligi MLS'ten talip çıktı. Amerikan ekibi, Kamerunlu golcüye 18 aylık teklif sundu. İşte detaylar...

12 Şubat 2024 Pazartesi 17:03 - Güncelleme:
Vincent Aboubakar'a 18 aylık sözleşme teklifi! Amerika'dan sürpriz talip
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Beşiktaş'ta geleceği şu an için belirsiz olan Vincent Aboubakar için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

18 AYLIK SÖZLEŞME TEKLİFİ

Fransız basınında yer alan habere göre, MLS ekibi LA Galaxy, Aboubakar'ı kadrosuna katmak istiyor. LA Galaxy'nin, Kamerunlu golcüye 18 aylık bir sözleşme teklifinde bulunduğu iddia edildi.

Aboubakar'ın Güney Amerika'dan da teklifler aldığı ve geleceği için kısa süre içerisinde karar vereceği öne sürüldü.

KADRO DIŞI, SAKATLIK

Vincent Aboubakar, Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe ile oynanan derbi maçının ardından kadro dışı kalmıştı. Siyah-beyazlılarda geleceği şu an için belirsiz olan ve sakatlığı devam eden 32 yaşındaki futbolcunun Fernando Santos'un göreve dönmesinin ardından kadroya geri dönmesi bekleniyor.

BU SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş'ta bu sezon 22 maçta süre bulan Vincent Aboubakar, 11 gol attı ve 3 asist yaptı. Aboubakar'ın Beşiktaş ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

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