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Spor

Vincent Aboubakar'a Fransa'dan 3 talip

Beşiktaş'ta sezon sonu ayrılmasına kesin gözüyle bakılan yıldız golcü Vincent Aboubakar'a Fransa'dan 3 talip çıktı.

Fanatik3 Nisan 2024 Çarşamba 09:37 - Güncelleme:
Vincent Aboubakar'a Fransa'dan 3 talip
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Beşiktaş'ın yıldız ismi Vincent Aboubakar, sezon sonunda takımdan ayrılmanın planlarını yapıyor.

Bu sezon Siyah-Beyazlı ekipte beklentilerin altında kalan Kamerunlu golcünün sezon sonunda ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

"KALMAKTA ISRAR ETMEYECEĞİM"

Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı ekibin taraftarları, oyuna sonradan giren Vincent Aboubakar'ı ıslıkladı.

Derbide ıslıklanan Beşiktaş'ın Kamerunlu oyuncusu Aboubakar, takım arkadaşlarına dert yanarak "Kadro dışı bırakılacağım bir eylem içinde olmadım. Öyle olsa burada olmazdım. Bu olay, bir hata veya yanlış anlama yüzünden yaşandı. Sonra doğru yol bulundu. Destek beklerken tepki görmeyi hak etmedim. İstenmediğim yerde kalmakta ısrarcı olmayacağım" ifadelerini kullanmıştı.

FRANSA'DAN 3 TALİP ÇIKTI

Kamerunlu yıldıza 3 talibin olduğu ortaya çıktı. 32 yaşındaki Aboubakar ile ilgilenen kulüpler ise Marsilya, Lens ve Rennes.

Fransız basını, Kamerunlu yıldızın kesin olarak gelecek sezon Ligue 1'de oynayacağını iddia etti. Aboubakar'ın yeni kulübünden tek şartı Beşiktaş'tan kazandığı yıllık 3.5 milyon Euro.

27 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 27 resmi maça çıkan Vincent Aboubakar bu karşılaşmalarda 11 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.

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