Beşiktaş, yeni yönetimiyle birlikte transfer çalışmalarına başladı. Siyah-beyazlı ekip kadrosuna takviye yapmak istiyor. Bu doğrultuda Hasan Arat ve yönetimi, santrfor mevkisine yoğunlaşmış durumda.

ABOUBAKAR'A RUSYA'DAN TALİP

Transfer hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlı kurmaylara flaş bir haber geldi. Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Aboubakar'a bir talip daha çıktı.

ActuCameroun'nun derlediği habere göre; Spartak Moskova, hücum hattını güçlendirebilmek için Vincent Aboubakar ile ilgileniyor. Haberde, yıldız golcünün menajeri, Beşiktaş'ın Aboubakar'dan kamuya açık bir şekilde özür dilemesini talep ettiği, aksi takdirde oyuncusunun takımdan ayrılacağını bildirdiği belirtildi.

10 MİLYON EURO!

Öte yandan Rus takımının Aboubakar için 10 milyon Euro'luk bir teklifte bulanacağı aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş ile sözleşmesi 2025'te sona erecek olan Aboubakar, bu sezon Beşiktaş formasıyla 22 karşılaşmada 11 gol, 3 asistlik performans sergiledi.