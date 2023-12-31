İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Aralık 2023 Pazar / 18 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,5803
  • EURO
    32,7816
  • ALTIN
    1961.76
  • BIST100
    7470.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Vincent Aboubakar'a sürpriz talip! Brezilya ekibi devrede
Spor

Vincent Aboubakar'a sürpriz talip! Brezilya ekibi devrede

Kısa bir süre önce Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Vincent Aboubakar'ın talipleri artmaya devam ediyor. Siyah beyazlı yönetimin de elden çıkarmak istediği Kamerunlu golcüye en ciddi teklif Brezilya'dan geldi. İşte detaylar...

TRT Spor31 Aralık 2023 Pazar 14:59 - Güncelleme:
Vincent Aboubakar'a sürpriz talip! Brezilya ekibi devrede
ABONE OL

Kamerun milli takımı ile Afrika Kupasına katılacak Vincent Aboubakar'a teklifler olduğu öğrenildi. Brezilya ekibi Gremio, deneyimli golcüyü transfer etmek istiyor.

Luis Suarez'in takımdan ayrılmasının ardından santrfor arayışlarını sürdüren Gremio'nun Aboubakar için teklif yaptığı öğrenildi. 31 yaşındaki futbolcunun Gremio'nun teklifine sıcak baktığı belirtiliyor.

Beşiktaş yönetimi teklifleri değerlendirmeye alırken en ciddi teklifin Gremio'dan geldiği ifade ediliyor.

BAŞKA TALİPLERİ DE VAR

Kamerunlu golcü için Arap yarımadası ve Rusya'dan da teklifler var.

Siyah beyazlılarda Jean Onana ile de yollar ayrılacak. Kamerunlu orta saha için yurtiçi ve yurtdışından kiralama teklifleri olduğu öğrenildi.

Yönetimin bu tekliflere sıcak baktığı belirtildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.