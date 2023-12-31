Kamerun milli takımı ile Afrika Kupasına katılacak Vincent Aboubakar'a teklifler olduğu öğrenildi. Brezilya ekibi Gremio, deneyimli golcüyü transfer etmek istiyor.

Luis Suarez'in takımdan ayrılmasının ardından santrfor arayışlarını sürdüren Gremio'nun Aboubakar için teklif yaptığı öğrenildi. 31 yaşındaki futbolcunun Gremio'nun teklifine sıcak baktığı belirtiliyor.

Beşiktaş yönetimi teklifleri değerlendirmeye alırken en ciddi teklifin Gremio'dan geldiği ifade ediliyor.

BAŞKA TALİPLERİ DE VAR

Kamerunlu golcü için Arap yarımadası ve Rusya'dan da teklifler var.

Siyah beyazlılarda Jean Onana ile de yollar ayrılacak. Kamerunlu orta saha için yurtiçi ve yurtdışından kiralama teklifleri olduğu öğrenildi.

Yönetimin bu tekliflere sıcak baktığı belirtildi.