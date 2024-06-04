Beşiktaş'ta yeni sezonun kadro çalışmaları sürerken ve takımda düşünülmeyen Vincent Aboubakar'a sürpriz bir talip çıktı.
MEKSİKA DEVİ VINCENT ABOUBAKAR'IN PEŞİNDE
Bola'da yer alan habere göre Meksika ekiplerinden Tigres, Vincent Aboubakar için harekete geçti.
Haberin detaylarında Tigres yönetiminin, 32 yaşındaki Kamerunlu golcüyle ve menajeriyle kısa süre içerisinde bir görüşme gerçekleştireceği söylendi.
GEÇTİĞİMİZ SEZON 34 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla toplam 34 resmi maça çıkan yıldız golcü Vincent Aboubakar bu karşılaşmalarda 12 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.