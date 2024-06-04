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Spor

Vincent Aboubakar'a talip var! Meksika devi onu istiyor

Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen Vincent Aboubakar için transferde sıcak bir gelişme yaşandı. Yıldız golcüyü kadrosuna katmak için Meksika devi Tigres harekete geçti. İşte detaylar...

4 Haziran 2024 Salı 15:29 - Güncelleme:
Vincent Aboubakar'a talip var! Meksika devi onu istiyor
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Beşiktaş'ta yeni sezonun kadro çalışmaları sürerken ve takımda düşünülmeyen Vincent Aboubakar'a sürpriz bir talip çıktı.

MEKSİKA DEVİ VINCENT ABOUBAKAR'IN PEŞİNDE

Bola'da yer alan habere göre Meksika ekiplerinden Tigres, Vincent Aboubakar için harekete geçti.

Haberin detaylarında Tigres yönetiminin, 32 yaşındaki Kamerunlu golcüyle ve menajeriyle kısa süre içerisinde bir görüşme gerçekleştireceği söylendi.

GEÇTİĞİMİZ SEZON 34 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla toplam 34 resmi maça çıkan yıldız golcü Vincent Aboubakar bu karşılaşmalarda 12 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.

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