İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Aralık 2023 Çarşamba / 1 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,101
  • EURO
    31,3717
  • ALTIN
    1850.05
  • BIST100
    7632.71
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Vincent Aboubakar'a teklif yağmuru! Beklenen rakam belli oldu
Spor

Vincent Aboubakar'a teklif yağmuru! Beklenen rakam belli oldu

Vincent Aboubakar için Beşiktaş'ta yolun sonu gözüktü. Siyah-beyazlılarda kadro dışı bırakılan yıldız golcü Vincent Aboubakar için beklenen rakam belli oldu. İşte detaylar...

Fanatik13 Aralık 2023 Çarşamba 11:26 - Güncelleme:
Vincent Aboubakar'a teklif yağmuru! Beklenen rakam belli oldu
ABONE OL

Beşiktaş, performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana'nın kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Kulüpten paylaşılan bildiride, "Futbol A Takımımızdan 5 oyuncumuz kadro dışı bırakılmıştır. Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba; Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana'nın performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıklamıştır. Yeni kadro yapılanmasıyla ilgili çalışmalarımız devam etmektedir" denilmişti.

5 MİLYON EURO İSTENİYOR

Bu açıklamanın ardından özellikle Vincent Aboubakar için birçok Arap Kulübü'nün girişimlerde bulunduğu kaydedildi. Kara Kartal'a Al Nassr'dan transfer edilen Aboubakar'ın, devre arasında Arap Ligi'ne dönmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Beşiktaş yönetimi, devre arasında ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Aboubakar'ın satışından 5 milyon Euro gelir beklediği bildirildi.

22 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 22 resmi maça çıkan Vincent Aboubakar bu karşılaşmalarda 11 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.