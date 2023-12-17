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Spor

Vincent Aboubakar'dan şaşırtan hamle

Beşiktaş'ın Kamerunlu golcü futbolcusu Vincent Aboubakar, sosyal medyada hesabından siyah beyazlı kulübü takip etmeyi bıraktı.

17 Aralık 2023 Pazar 15:28 - Güncelleme:
Vincent Aboubakar'dan şaşırtan hamle
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Beşiktaş'ta bu hafta başında kadro dışı kalan 5 oyuncudan biri olan Vincent Aboubakar'dan flaş bir hamle geldi.

Kamerunlu golcü, sosyal medya hesabında Beşiktaş'ı takip etmeyi bıraktı.

Aboubakar, kadro dışı kalmasının ardından cumartesi günü antrenmana çıkmış ve atletik performans antrenörü Miguel Peiro Montanana ile çalışmıştı.

HASAN ARAT NE DEDİ?

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, kadro dışı kalan oyuncularla ilgili son olarak, "Aldığımız kadro dışı kararları etkili olmuştur. Bu oyuncular bizimle görüşerek gerekeni yapacaklarını ifade etmişlerdir. Ara transferde gerekli takviyelerin yapılması için çalışmalar devam ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

Beşiktaş, pazartesi günü yaptığı açıklamada; Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Eric Bailly, Jean Onana ve Rachid Ghezzal'ın takım içi uyumsuzlukları ve performansları düşüklüğü nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı.

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