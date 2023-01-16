Hollandalı futbolcu Wout Weghorst'un, Manchester United'a transfer olmasıyla hücum hattına takviye yapma zorunluluğu doğan Beşiktaş'ta gündem Vincent Aboubakar.
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Siyah-beyazlı takım, 30 yaşındaki futbolcu için adeta saatleri sayıyor. Kara Kartal, Kamerunlu oyuncuyla prensip anlaşmasına vardı. Ancak golcü oyuncu, kulübü Al Nassr
ile henüz sözleşmesini feshetmedi.
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Beşiktaş'a gelmek isteyen Aboubakar'ın, Arabistan ekibiyle mukavelesini birkaç gün içinde sonlandırması bekleniyor.
Ardından İstanbul'a gelecek olan başarılı futbolcu, sağlık kontrollerinden geçecek ve 3. dönemi için Beşiktaş'a imzayı atacak.