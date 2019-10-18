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Vincent Aboubakar'ın son hali Beşiktaş'ı şaşkına çevirdi

Beşiktaş ile transfer görüşmesi yaptığı iddia edilen Aboubakar Porto II'de forma giymeye başladı.

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TM Dijital Haber Merkezi

Ağır sakatlık problemleri yaşayan ve Porto’da bir hayli gözden düşen Aboubakar’ın adı her ne kadar Beşiktaş’la anılsa da tecrübeli golcü eski formunu uzun süre yakalayamayacağı belirtildi.

PORTO ABOUBAKAR'DAN UMUDU KESTİ

Geçtiğimiz hafta İstanbul’da olduğu ortaya çıkan ve siyah beyazlı yöneticilerle transfer görüşmesi yaptığı iddia edilen Aboubakar’ın hocası tarafından II. Takıma gönderildiği kaydedilirken, Sergio Concecaio'nun Kamerunlu futbolcuyu kesin olarak kadroda düşünmediği öğrenildi. Krasnodar’la oynanan Şampiyonlar Ligi maçında 5 dakika forma giyen ve ardından 2.Lig’de Varzim karşısında 90 dakika oynayan Aboubakar’ın bu maçta da etkisiz kaldığı görülürken, 27 yaşındaki Kamerunlu’nun Ocak ayında Porto’dan gönderileceği anlaşıldı.

SON HALİ BEŞİKTAŞ'I İKNA EDEMEDİ

Son durumunun yanı sıra bitik görüntüsüyle Beşiktaş yönetimini de ikna edemeyen Abouabakar’ın Porto’nun ikinci takımında şans bulacağı bildirilirken, oyuncunun bu hafta oynanacak olan Vilafranquense maçına hazırlandığı görüldü.

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