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Spor

Vincent Aboubakar'ın talipleri artmaya devam ediyor

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Vincent Aboubakar, transferin gözdesi konumunda. Şimdiden Aboubakar'a talip olan kulüplerin sayısı 3'e çıktı.

23 Kasım 2023 Perşembe 14:00 - Güncelleme:
Vincent Aboubakar'ın talipleri artmaya devam ediyor
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Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı, yaklaşan ara transfer dönemi öncesinde gündem maddesi olmaya devam ediyor. Aboubakar için şimdiden 3 takımın devrede olduğu öğrenildi.

BENZEMA'NIN YANINA GİDEBİLİR

Başarılı futbolcuya Arabistan ekiplerinden Al Ittihad Jeddah'ın ardından 2 kulübün daha talip olduğu bildirildi. Dünyaca ünlü Fransız santrfor Karim Benzema'nın formasını giydiği Al Ittihad-Jeddah'ın Aboubakar'ı kadrosuna katabilmek için 6.5 milyon Euro bonservis bedelini gözden çıkardığı belirtildi.

5 MİLYON EURO MAAŞ TEKLİFLERİ

Başarılı oyuncunun menajeriyle 2 Arap kulübünün daha temas kurduğu belirtildi. Beşiktaş'tan yıllık 3 milyon Euro kazanan Aboubakar'a gelen tekliflerin 5 milyon Euro seviyesinde olduğu aktarıldı.

SEÇİMİ BEKLİYOR

Aboubakar'ın kendisiyle ilgili olarak gelen teklifleri görüşmek için başkanlık seçiminin sonuçlanmasını beklediği ve 3 Aralık'ta sandıktan çıkacak olan yeni başkanla görüşme yapacağı ifade edildi.

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