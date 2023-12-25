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Spor

Vincent Aboubakar'ın yerine geliyor! Beşiktaş'tan Chelsea'ye Armando Broja teklifi

Beşiktaş, yeni başkan Hasan Arat ile transfer girişimlerine başladı. Kadro dışı kalan oyuncularıyla yollarını ayırmayı planlayan siyah beyazlılar, forvet hattına sürpriz bir takviye yapmak için harekete geçti. Vincent Aboubakar'ın ayrılması durumda Beşiktaş, Chelsea'den Armando Broja'yı kadrosuna katmayı hedefliyor.

25 Aralık 2023 Pazartesi 20:43 - Güncelleme:
Vincent Aboubakar'ın yerine geliyor! Beşiktaş'tan Chelsea'ye Armando Broja teklifi
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Beşiktaş, yeni yönetimiyle birlikte transfer çalışmalarına başladı. Siyah beyazlılar, takımdan ayrılması beklenen kadro dışı kalan 5 ismin yerini yıldız isimlerle güçlendirmeyi hedefliyor.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın seçim öncesi İngiltere Premier lig takımı Chelsea ile görüşmeler yaptığı açıklamıştı. Başkan Arat'ın Ada ekibiyle görüştüğü isim belli oldu.

ARMANDO BROJA'YA KİRALIK HAMLESİ

İngiliz basının haberine göre; Beşiktaş, Chelsea forması giyen Armando Broja için girişimlere başladı. Arnavut oyuncunun, siyah beyazlılardan başka bir talibi olmadığı aktarıldı. Beşiktaş, yıldız oyuncuyu 1.5 sezon kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefliyor.

PİYASA DEĞERİ 28 MİLYON EURO

22 yaşındaki yıldızın piyasa değeri 28 milyon euro olarak belirleniyor.

ARMANDO BROJA KİMDİR?

Armando Broja, 10 Eylül 2001'de İngiltere'nin Slough kentinde dünyaya geldi. Futbola Tottenham altyapısında başladı. 2009'da Chelsea altyapısına transfer oldu. Chelsea'nin tüm alt yaş kategorilerinde, Vitesse ve Southampton'da kiralık olarak forma giydi. 2022 yazında A takıma yükselen Arnavut forvetin sözleşmesi 2028 yazında sona erecek.

Star Gazetesi

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