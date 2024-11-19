Vincent Candela: Mbappe, Real Madrid'de herhangi birisi oldu

Eski futbolcu Vincent Candela, Kylian Mbappe'nin Real Madrid'deki formsuzluğu hakkında konuştu.

PSG'deki Mbappe'den eser kalmadığını söyleyen Candela, "Kylian Mbappe; PSG'de bir ikondu, Real Madrid'de ise herhangi birisi oldu." ifadelerini kullandı.

Mbappe'nin Real Madrid'de Cristiano Ronaldo gibi bir etki yapmasını beklemediğini söyleyen Candela, "Onu Cristiano Ronaldo ile kıyaslamak için çok erken. Önce bir Şampiyonlar Ligi alsın." dedi.

Kylian Mbappe, Real Madrid formasıyla çıktığı 16 maçta 8 gol 2 asistlik performans gösterdi.