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Spor

Vincent Kompany: Harry Kane'nin ne kadar zaman uzak kalacağını bilmiyorum

Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany, Bayer Leverkusen ile oynayacakları maç öncesi İngiliz yıldız Harry Kane'nin durumu hakkında konuştu.

2 Aralık 2024 Pazartesi 17:29 - Güncelleme:
Vincent Kompany: Harry Kane'nin ne kadar zaman uzak kalacağını bilmiyorum
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Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany, kupada Bayer Leverkusen ile oynayacakları maç öncesi açıklamada bulundu.

Borussia Dortmund maçında sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan Harry Kane'in sakatlığıyla ilgili konuşan Belçikalı teknik adam, "Harry Kane'in bu yıl oynama şansı var ama tam olarak ne kadar uzak kalacağını söylemek zor." ifadelerini kullandı.

Bayern Münih, Dortmund maçında sakatlanan İngiliz golcünün sağ arka uyluğunda strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edildiğini açıklamıştı.

Bayern Münih'te bu sezon 19 maçta sahaya çıkan 31 yaşındaki Kane, 20 gol attı ve 9 asist yaptı.

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