Geçtiğimiz sezon kiralık olarak geldiği G.Saray'ın şampiyonluğundaki katkısı nedeniyle rekor ücretle bonservisi alınan ve bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla Sarı- Kırmızılıları son 16'ya taşıyan Nijeryalı golcüye Avrupa'nın devlerinin ilgisi sürüyor. Fransız basınından FootMercato'nun haberine göre; İngiliz golcü Harry Kane'in ayrılacağı senaryoda 9 numarayı Nijeryalıya teslim etmek isteyen Alman devi Bayern Münih bu transfer için teknik direktör Vincent Kompany onay verdi.

150 MİLYON EURO BELİRLEDİ

PSG yüksek maliyeti nedeniyle bu transferde masadan kalktı. Oyuncuyla Juventus ve Atletico Madrid de ilgilenirken Sarı-Kırmızılılar'ın golcüsünün Suudi Arabistan'dan gelecek tekliflere kapalı olduğu ve kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği aktarıldı. Juventus'a gitme ihtimali ortaya çıkacak tazminat dolasıyla zor gözüküyor. Sarı-Kırmızılılar, başarılı oyuncunun bonservisi için Napoli'ye 75 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. G.Saray, başarılı oyuncusu için 150 milyon euroluk bir bedel belirledi.