İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mart 2026 Perşembe / 17 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9947
  • EURO
    51,1452
  • ALTIN
    7258.88
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Vincent Kompany onay verdi! Harry Kane'in yerine Victor Osimhen
Spor

Vincent Kompany onay verdi! Harry Kane'in yerine Victor Osimhen

Alman devi Bayern Münih İngiliz golcü Harry Kane'nin takımdan ayrılması durumda yerini Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen ile doldurmayı planlıyor. Bu transfer için Alman devinin teknik direktörü Vincent Kompany onay verdi. İşte detaylar...

AKŞAM5 Mart 2026 Perşembe 09:08 - Güncelleme:
Vincent Kompany onay verdi! Harry Kane'in yerine Victor Osimhen
ABONE OL

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak geldiği G.Saray'ın şampiyonluğundaki katkısı nedeniyle rekor ücretle bonservisi alınan ve bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla Sarı- Kırmızılıları son 16'ya taşıyan Nijeryalı golcüye Avrupa'nın devlerinin ilgisi sürüyor. Fransız basınından FootMercato'nun haberine göre; İngiliz golcü Harry Kane'in ayrılacağı senaryoda 9 numarayı Nijeryalıya teslim etmek isteyen Alman devi Bayern Münih bu transfer için teknik direktör Vincent Kompany onay verdi.

150 MİLYON EURO BELİRLEDİ

PSG yüksek maliyeti nedeniyle bu transferde masadan kalktı. Oyuncuyla Juventus ve Atletico Madrid de ilgilenirken Sarı-Kırmızılılar'ın golcüsünün Suudi Arabistan'dan gelecek tekliflere kapalı olduğu ve kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği aktarıldı. Juventus'a gitme ihtimali ortaya çıkacak tazminat dolasıyla zor gözüküyor. Sarı-Kırmızılılar, başarılı oyuncunun bonservisi için Napoli'ye 75 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. G.Saray, başarılı oyuncusu için 150 milyon euroluk bir bedel belirledi.

ÖNERİLEN VİDEO

İstanbul'da ulaşım raydan çıktı! Tramvaylar kafa kafaya çarpıştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.