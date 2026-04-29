İSTANBUL 19°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Nisan 2026 Çarşamba / 13 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,0792
  • EURO
    53,0378
  • ALTIN
    6653.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Vincent Kompany'den penaltı tepkisi! ''Top önce vücuda geliyor''
Vincent Kompany'den penaltı tepkisi! ''Top önce vücuda geliyor''

Vincent Kompany, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Paris Saint-Germain'e 5-4 kaybettikleri maçın ardından turun hala açık olduğunu vurguladı. Belçikalı teknik adam, Münih'te kazanmak zorunda olduklarını belirtirken savunmada yetersiz kaldıklarını ve penaltı kararının tartışmalı olduğunu ifade etti.

29 Nisan 2026 Çarşamba 01:42
ABONE OL

Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany, PSG ile oynadıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"BÖYLE BİR MAÇ OLACAĞINI HİSSETMİŞTİM"

"Bu iki takım bu anlayışla sahaya çıktığında böyle bir maçın ortaya çıkması normal. Böyle bir karşılaşma olabileceğini hissetmiştim" diyen Bayern teknik direktörü, iki ekibin de uzun süre hücumu düşündüğünü ve kontrolün sık sık el değiştirdiğini vurguladı. Yedikleri beş gole rağmen turun hala açık olduğunu belirten Kompany, "Normalde yarı finalde beş gol yediğinizde iş biter. Ama biz dört gol attık"

"KAZANMAK ZORUNDAYIZ"

Rövanş öncesi odağını hızlıca Münih'e çeviren 40 yaşındaki teknik adam, "Bildiklerimiz şu: Sıradaki maç evimizde ve kazanmak zorundayız. Bunu sahamızda çok sık yapıyoruz. Taraftarlarımızın tam desteğiyle inanç kesinlikle var" dedi.

"KENDİ SAHAMIZDA YAPABİLİRİZ"

Paris'te sergilenen hücum performansının kendisine güven verdiğini belirten Kompany, "PSG deplasmanında dört gol attık. Gol bulabiliyoruz, bunu kendi sahamızda da yapabileceğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

PENALTI İÇİN TEPKİ

Öte yandan bazı hakem kararlarından memnun olmadığını dile getiren Belçikalı teknik adam, özellikle ilk yarının sonlarına doğru verilen penaltıya tepki gösterdi.

"O penaltı bence oldukça tartışmalı" diyen Kompany, pozisyonun net olmadığını savundu: "Gördüğüm kadarıyla top önce vücuda, sonra kola geliyor."

"YETERİNCE İYİ SAVUNAMADIK"

Savunma performansına da değinen Kompany, PSG'nin özellikle top kazandıktan sonra çok tehlikeli olduğunu söyledi:

"Topu kazandıklarında kontra ataklarda çok etkili oluyorlar. İkinci yarıda bunu yeterince iyi savunamadık."

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.