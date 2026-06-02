Vincent Poirier'den Anadolu Efes'e kötü haber

Anadolu Efes, dün Fenerbahçe Beko ile oynadığı maçın ardından Vincent Poirier'nin aşil tendonunda sakatlık tespit edildiğini açıkladı.

AA2 Haziran 2026 Salı 15:05 - Güncelleme:
İSTANBUL (AA) - Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi yarı finalinde dün oynanan Fenerbahçe Beko karşılaşmasının ardından Fransız oyuncu Vincent Poirier'nin aşil tendonunda sakatlık tespit edildiğini duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Dün oynadığımız Fenerbahçe Beko karşılaşmasında aşil tendonu bölgesinden sakatlanan Vincent Poirier'nin tedavisine ivedilikle başlanmıştır. Doktorumuz Uğur Diliçıkık, ameliyat olacak oyuncumuzun sahalardan 8-9 ay uzak kalmasının öngörüldüğünü belirtmiştir."

