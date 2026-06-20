İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Haziran 2026 Cumartesi / 5 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,4792
  • EURO
    53,3552
  • ALTIN
    6205.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Vincenzo Italiano biletini kesti! Beşiktaş'ta beklenen ayrılık...
Spor

Vincenzo Italiano biletini kesti! Beşiktaş'ta beklenen ayrılık...

Süper Lig devi Beşiktaş'ta kadro planlaması sürüyor. Teknik direktörlük görevine Vincenzo Italiano'nun gelişinin ardından siyah beyazlılarda takımdan ayrılacak isimler de netleşiyor.

HABER MERKEZİ20 Haziran 2026 Cumartesi 17:10 - Güncelleme:
Vincenzo Italiano biletini kesti! Beşiktaş'ta beklenen ayrılık...
ABONE OL

Süper Lig devi Beşiktaş'ta kadro planlaması sürüyor. Teknik direktörlük görevine Vincenzo Italiano'nun gelişinin ardından siyah beyazlılarda takımdan ayrılacak isimler de netleşiyor.

Beşiktaş'ta gözden çıkarılan isimlerden birisi de Felix Uduokhai oldu. Siyah beyazlılarda beklentileri karşılayamayan ve Alman stoper, bu sezon ligde 15 maça çıkabildi. Gelen bilgilere göre Italiano, oyuncuyu kadrosunda düşünmediği belirtti.

Bu gelişmenin ardından Beşiktaş cephesi, 28 yaşındaki futbolcu için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Üç kişi hayatını kaybetti: Yüksekova'daki feci kaza kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.