Vincenzo Italiano biletini kesti! Beşiktaş'ta beklenen ayrılık...

Süper Lig devi Beşiktaş'ta kadro planlaması sürüyor. Teknik direktörlük görevine Vincenzo Italiano'nun gelişinin ardından siyah beyazlılarda takımdan ayrılacak isimler de netleşiyor.

Beşiktaş'ta gözden çıkarılan isimlerden birisi de Felix Uduokhai oldu. Siyah beyazlılarda beklentileri karşılayamayan ve Alman stoper, bu sezon ligde 15 maça çıkabildi. Gelen bilgilere göre Italiano, oyuncuyu kadrosunda düşünmediği belirtti.

Bu gelişmenin ardından Beşiktaş cephesi, 28 yaşındaki futbolcu için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.