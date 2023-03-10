İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mart 2023 Cuma / 18 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,9556
  • EURO
    20,0825
  • ALTIN
    1115.82
  • BIST100
    5446.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Vincenzo İtaliano: Bizim daha sert olmamız gerekecek
Spor

Vincenzo İtaliano: Bizim daha sert olmamız gerekecek

UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında evinde Sivasspor'u 1-0 mağlup eden Fiorentina'da teknik direktör Vincenzo İtaliano açıklamalarda bulundu.

AA10 Mart 2023 Cuma 09:35 - Güncelleme:
Vincenzo İtaliano: Bizim daha sert olmamız gerekecek
ABONE OL

Fiorentina Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Demir Grup Sivasspor maçında değerlendiremedikleri gol fırsatları nedeniyle üzgün olduğunu ama rövanş maçında Sivas'a savaşmak için gideceklerini söyledi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yenen Fiorentina'da teknik direktör Italiano, müsabaka sonrası düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Italiano, ilk yarıda arka arkaya yakaladıkları gol fırsatlarının hatırlatılması ve karşılaşmanın 1-0 bitmesiyle ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine, "Bu geceye dair üzüldüğüm tek şey maçın 1-0 bitmiş olması. İlk yarı skor daha farklı olabilirdi. Oyunun geri kalanında iyi oynadık. Bu açıdan bakıldığında memnunum. 1-0'da kaldık ama galip geldik, galibiyet serimiz devam ediyor. Oraya da savaşmaya gideceğiz. Onlar da kesinlikle bize yaklaşımlarında değişiklik yapacaklar. Kazanmak için gol atmak durumundalar. Bizim daha sert olmamız gerekecek." ifadelerini kullandı.

Yedek kulübesinden oyuna giren oyuncularının yaptığı katkıya dikkati çeken Italiano, "Oyuncu değişiklikleri, maçların ve sezonun kaderini değiştiren faktör olabilir. Herkes büyük emek verdi ve gol atmayı başardık. Bir an hiç öne geçemeyeceğimizi de düşündüm. Bu tür müsabakalar kolay değil. Rakibimiz, kalitesi ve biraz da şansının yardımıyla grubundan lider çıktı ama korkulacak bir rakip." diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.