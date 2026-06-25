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  • Vincenzo Italiano istedi ! Beşiktaş, Morten Frendrup için teklifi iletti
Spor

Vincenzo Italiano istedi ! Beşiktaş, Morten Frendrup için teklifi iletti

Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde sürdüren Beşiktaş çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Siyah beyazlı ekip, teknik direktörün talebi doğrultusunda Morten Frendrup için düğmeye bastı.

HABER MERKEZİ25 Haziran 2026 Perşembe 16:28 - Güncelleme:
Vincenzo Italiano istedi ! Beşiktaş, Morten Frendrup için teklifi iletti
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Trendyol Süper Lig'de beklentilerin altında bir sezonu geride bırakan ve teknik direktörlük görevine Vincenzo Italiano'yu getiren Beşiktaş, yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Kiralık sözleşmesi biten Kristjan Asllani ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta Suudi ve İngiliz kulüplerinin yoğun ilgi gösterdiği Wilfred Ndidi'nin de yaz transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyor.

Ön libero mevkisine en az 1 takviye yapmayı planlayan Siyah-beyazlılar, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda harekete geçti.

ITALIANO 'NE PAHASINA OLURSA OLSUN ALINMALI' DEDİ

La Repubblica gazetesinin haberine göre; Vincenzo Italiano, Beşiktaş yönetimiyle yaptığı görüşmede Genoa forması giyen Morten Frendrup'un 'ne pahasına olursa olsun' takıma katılması ricasında bulundu.

20 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ

Siyah-beyazlı yönetimin çiçeği burnundaki teknik direktörünün bu talebini geri çevirmediği ve Genoa'ya 20 milyon euroluk teklifte bulunduğu iddia edildi.

GENOA FİYATIN YÜKSELMESİNİ UMUYOR

Genoa'nın ise başka takımların da ilgilendiği Danimarkalı oyuncu için bir 'açık artırma' yaşanmasını umduğu ve bonservis bedelinin yükselmesi için süreci ağırdan aldığı belirtiliyor.

Frendrup'un kulübüyle 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

PERFORMANSI

Genoa formasıyla geçtiğimiz sezon İtalya Serie A ve İtalya Kupası'nda toplam 39 maça çıkan Frendrup 2 gol kaydetti.

İtalyan kulübünde geçirdiği 4,5 yılda takımın değişmezlerinden biri olan Frendrup, 165 maçta 8 gol - 6 asist üretti.

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